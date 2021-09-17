رغم موجة كورونا.. تايلاند تمضي في إنقاذ قطاعها السياحي

بدءاً من 1 يوليو، تمكن السياح الأجانب من زيارة جزيرة بوكيت التايلاندية الساحرة دون الحاجة إلى حجر صحي، بشرط أن يكون قد تم تطعيمهم بالكامل وأن يكونوا على استعداد للامتثال لقائمة واسعة من اللوائح المعمول بها لإحياء القطاع بأمان في دولة يعتمد اقتصادها عليه بشكل كبير.

وبعد البقاء في الجزيرة لمدة 14 يومًا، يُسمح للزوار بالسفر إلى أجزاء أخرى من تايلاند، لكن تمت عرقلة ذلك بسبب عدم قدرة الحكومة التايلاندية على التنبؤ بلوائح كوفيد-19 والأعمال الورقية المعقدة.

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وزار ما يزيد قليلاً عن 26000 مسافر بوكيت من خلال برنامج Sandbox الحكومي لتشجيع السياحة خلال الشهرين الأولين، وهو أقل بكثير من 100000 مسافر كان من المأمول استقبالهم بحلول نهاية سبتمبر.

وفي حين أن الأرقام كانت أقل من التوقعات، لا يزال المسؤولون التايلانديون يأملون في أن يتحول تدفق الزوار إلى تيار.

إنقاذ قطاع السياحة

مثل الدول الأخرى المعتمدة على السياحة، تضرر القطاع في تايلاند الذي يشكل 20% من الدخل القومي، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وفي وقت كافح العالم لاحتواء الموجات الأولى من الوباء، نجت تايلاند العام الماضي نسبيًا، على الرغم من إغلاق حدودها وبالتالي تعطل قطاع السياحة فيها.

لكن متغير دلتا أحدث ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات منذ أبريل، مما أدى إلى تأجيل أي خطط لإعادة فتح الباب بالكامل أمام السياح.

في بداية سبتمبر، خفف المسؤولون عمليات الإغلاق المحلية، بما في ذلك في العاصمة بانكوك، والتي كانت سارية لاحتواء تفشي المرض من أجل تعزيز الأعمال التجارية، على الرغم من استمرار معدلات الإصابة المرتفعة.

تشير هذه الخطوة إلى تحول تكتيكي من قبل السلطات التي تأمل الآن في إبقاء العدوى عند مستويات يمكن السيطرة عليها، ومحاولة العودة إلى الحياة الطبيعية.

لذلك على الرغم من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المثير للقلق، فإن تايلاند تمضي قدمًا في خططها لتوسيع مبادرتها Sandbox لتشمل المزيد من المقاطعات، بما في ذلك العاصمة بانكوك ومدينة شيانغماي الشمالية والمنتجعات الشاطئية مثل باتايا وتشا آن وهوا هين.

الفنادق الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، هي واحدة من أكثر الأعمال تضررًا من كوفيد-19، إذ شهدت تبخراً بسبب قلة الزوار.

وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك تايلاند ورابطة الفنادق التايلاندية (THA) أن 52٪ من مشغلي الفنادق يفكرون في إغلاق أبوابهم مؤقتًا، بينما أراد 9٪ الإغلاق نهائيًا، وفق ما نقلته DW.