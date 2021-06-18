تايلاند تلغي الحجر الصحي للسياح المطعمين في أشهر جزرها

أنهت تايلاند خطتها لإعادة فتح جزيرة بوكيت بدءاً من 1 يوليو، التي أطلقت عليها Phuket Sandbox، بحيث سيسمح للسياح الذين تم تطعيمهم بالكامل من دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بزيارة الجزيرة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

إنها المرة الأولى منذ أكثر من عام التي يتمكن فيها الأشخاص من السفر إلى الوجهة السياحية الأكثر شهرة في تايلاند دون التعرض لـ 14 يومًا من العزلة الفندقية، بشرط أن يتم تطعيمهم ضد Covid-19 ولا يأتون من ما تعتبره الحكومة "دولاً عالية الخطورة".

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وتستعد تايلاند التي تعتمد على السياحة لإعادة فتح أبوابها على مستوى البلاد بأكملها، في وقت مبكر من أكتوبر لإنعاش اقتصادها، وتستخدم بوكيت كمشروع تجريبي بينما تسرع بقية البلاد حملة التلقيح.

ويبلغ معدل التطعيم لسكان بوكيت حاليًا حوالي 60%، مقارنة بـ 5% فقط على الصعيد الوطني، ويتمثل هدف الحكومة في بلوغ 70% قبل إعادة فتح الجزيرة بداية يوليو.

ستركز تايلاند جهودها التسويقية على إعادة فتح بوكيت لجلب السياح من دول من بينها الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والنرويج وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قاله محافظ هيئة السياحة في تايلاند يوثساك سوباسورن اليوم الجمعة عقب موافقة فرقة عمل Covid-19 على الخطة، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل المسافرون من الصين، أكبر مصدر للزوار في تايلاند قبل الجائحة، في الربع الأخير.

دخل عدد قليل من الزوار إلى تايلاند العام الماضي، ولم يكن برنامج التأشيرات الخاص الذي بدأ قبل موسم الذروة خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يشكل شيئاً يُذكر لتعزيز الأعداد.

في العام الذي سبق الوباء، بلغ متوسط ​​عدد الوافدين الدوليين إلى البلاد أكثر من 3 ملايين في الشهر، وساهمت صناعة السياحة بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أن تحصل خطة بوكيت على مصادقة من مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، حيث يخطط رئيس الوزراء برايوث تشان أوشا لزيارة الجزيرة الأسبوع المقبل. وقال برايوث هذا الأسبوع إن تايلاند "يجب أن تكون مستعدة للتعايش مع بعض المخاطر"، وأن "تدع الناس يعودون للتمكن من كسب لقمة العيش".

الزوار المؤهلون للإعفاء من الحجر الصحي هم أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ويسافرون من قوائم تايلاند للبلدان منخفضة ومتوسطة الخطورة، والتي ستحددها وزارة الصحة. ويمكن للسياح الأجانب بالبقاء في الجزيرة لأي مدة تسمح بها التأشيرة قبل المغادرة، لكن يجب عليهم البقاء في الجزيرة لمدة 14 يومًا على الأقل قبل السفر إلى مناطق أخرى في تايلاند.

سيتم إلغاء أو إيقاف إعادة الفتح في حال حدوث إصابات جديدة في بوكيت تصل إلى 90 حالة أسبوعيا، وقد أبلغت الجزيرة عن 13 حالة فقط خلال الأسبوع من 11-17 يونيو، أو إذا تم اكتشاف عدوى في جميع المقاطعات الثلاث وأكثر من ست مناطق فرعية في الجزيرة، أو في حال وصل معدل الاستشفاء إلى 80% من سعة الجزيرة، أو انتشرت المتحورات الجديدة لكورونا إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه.