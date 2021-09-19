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بريطانيا تستقبل القادمين من الإمارات بلا حجر في هذا الموعد

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مطار هيثرو الدولي في لندن
مطار هيثرو الدولي في لندن
سياحة

بريطانيا تستقبل القادمين من الإمارات بلا حجر في هذا الموعد

سيتم إنهاء شرط الحجر الصحي الإلزامي 10 أيام بأحد الفنادق البريطانية

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، النقاب عن ترتيبات في مراحلها النهائية حالياً للسماح للقادمين من الإمارات بدخول المملكة المتحدة من دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي المُفروض حالياً، شريطة أن يكونوا حاصلين على تطعيم كامل ضد جائحة "كوفيد-19"، على أن يبدأ سريان ذلك في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر: "نُنهِي حالياً الترتيبات مع الإمارات لإدراج مواطنيها ومُقيميها في خططنا لفتح منافذنا أمام الحاصلين على تطعيم كامل اعتباراً من تاريخ الرابع من أكتوبر المقبل".

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وجاءت تغريدة كليفرلي في أعقاب تغريدة أخرى لوزير الدولة للنقل في الحكومة البريطانية، غرانت شابس، يوم الجمعة الماضي، أفاد فيها بأن قواعد السفر المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ستخضع للتعديل اعتباراً من الرابع من أكتوبر، وسيجري استبدال نظام الألوان المعمول به حالياً بقائمة حمراء موحدة، تفرض الحجر الصحي الإلزامي في فنادق، بالإضافة إلى قواعد تتعلق بالمسافرين المُطعمين وغير المُطعمين القادمين من بلدان أخرى، وفقا لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح حتى الآن عن إرشادات مُحددة بشأن متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة للمقيمين في الإمارات، فيبدو على الأرجح أنه سيجري تغيير على شرط البقاء في حجر صحي الزامي لمدة 10 أيام داخل أحد الفنادق البريطانية، المعمول به حالياً.

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