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توافق بين مصر وليبيا على إعادة تشغيل الرحلات الجوية نهاية الشهر

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مطار القاهرة الدولي مناسبة
مطار القاهرة الدولي
مصر وليبيا

توافق بين مصر وليبيا على إعادة تشغيل الرحلات الجوية نهاية الشهر

الخطة تشمل رحلات بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي

دبي - العربية.نت

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قالت الحكومة الليبية إن مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 2021/09/30.

تأتي هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر العربية.

كانت مصر وليبيا قد وقعت أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، تتخطى قيمتها المبدئية مليارات الدولارات.

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توقيع هذه الاتفاقيات يأتي على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، التي بدأت الأربعاء الماضي، إلى القاهرة على رأس وفد كبير، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين ضمن زيارة رسمية.

وفي سياق متصل؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة المصرية الليبية، تنعقد اليوم في القاهرة بعد 12 عاما من التوقف، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل خطوات التنمية التي يتطلع لها الشعب الليبي ومشاركة الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي.

وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.

وأضاف سعد، أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ووزارة الصناعة والمعادن الليبية في مجال التعاون الصناعي.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي.

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