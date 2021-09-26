فلاي دبي أول شركة طيران إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى سلوفينيا

أصبحت فلاي دبي أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا من الإمارات العربية المتحدة.

وحطت الرحلة الافتتاحية FZ 1789 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار ليوبليانا جوزي بوسنيك في الساعة 14:00 يوم الجمعة، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية ترحيبا بالرحلة التي استقبلها أيضا وفد رفيع من المطار والمسؤولين الحكوميين.

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وعقدت فلاي دبي وشركة فرابورت سلوفينيا التي تشغل مطار ليوبليانا مؤتمرا صحافيا في المطار قبل وصول الرحلة الافتتاحية للناقل بحضور وسائل الإعلام المحلية ووكلاء السفر وممثلي الهيئات الحكومية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: "متحمسون لرؤية شبكتنا في أوروبا تنمو إلى 20 وجهة في 17 دولة العديد منها لديها رحلات قليلة جدا أو لا تكاد مع الإمارات وستعمل الرحلات الجوية المباشرة لفلاي دبي إلى ليوبليانا على تعزيز العلاقات بين بلدينا وتحفيز فرص السياحة والتجارة والاستثمار في المستقبل ونتطلع إلى الترحيب بركابنا من سلوفينيا على متن طائراتنا خاصة وأن مدينتنا تستعد للترحيب بالعالم حيث يفتتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوار مع بداية أكتوبر المقبل وستكون سلوفينيا من بين 191 دولة مشاركة في الحدث الكبير المرتقب".

ووسعت فلاي دبي مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة و50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرقي أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

ومع استئناف الرحلات إلى براغ وزغرب في 23 سبتمبر الجاري وبدء العمليات إلى ليوبليانا في 24 سبتمبر الجاري وبودابست ووارسو في 30 سبتمبر الجاري وأنقرة وهلسنكي في أكتوبر المقبل ترتفع وجهات الناقلة إلى 20 محطة في أوروبا.