فلاي دبي توقع اتفاقية بـ100 مليون درهم مع السعودية للخدمات الأرضية 

وقعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتولى بموجبها الشركة السعودية خدمات المناولة الأرضية لفلاي دبي في مختلف مطارات السعودية.

وأوضحت "فلاي دبي" في بيان اليوم الأحد، أن الاتفاقية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، وتقضي بأن تقوم الشركة السعودية بخدمات المناولة الارضية للناقلة في جميع مطارات المملكة بما فيها 11 مطارا تعمل فيها فلاي دبي.

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ووقع الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات كلا من الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيدالله، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية السعودية محمد مازي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين فلاي دبي وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة باعتباره واحدا من أهم أسواق الناقلة .

وأضاف عبيدالله: "نتوجه بالشكر للسلطات المختصة في السعودية على جهودهم المستمرة في توفير الدعم لعمليات فلاي دبي داخل المملكة".

وذكر عبيدالله، أن هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات تأتي انطلاقا من حرص فلاي دبي على توفير أعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة انطلاقا من استراتيجية فلاي دبي في فتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة حيث شهدت أعداد السياح بين البلدين نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية السعودية محمد مازي: "نحن فخورون بشراكتنا مع فلاي دبي التي تعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة العالية لخدماتنا، ونتطلع إلى العمل مع الناقلة مع خططنا لتوسيع شبكتنا إقليمياً وخارجها".

وتسير فلاي دبي انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة إلى مطارات الرياض وجدة والدمام وتوفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر الى دبي وما بعدها.

وقامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات غير المخدومة مثل مينسك وسالزبورغ وتيرانا، كما أعلنت الناقلة مؤخرًا عن بدء عملياتها إلى أنقرة في تركيا وليوبليانا في سلوفينيا ووارسو في بولندا.