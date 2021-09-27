في يوم السياحة العالمي.. هذه إرشادات السلامة للسفر

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة عام 1970 حيث اختارته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كيوم احتفال دولي.

يتم الاحتفاء بهذا اليوم للتوعية بأهمية السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم. ومع تخفيف قيود السفر في العديد من البلدان، فإن عشاق السفر أصبحوا مستعدين للانطلاق مجدداً.

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لكن، من الضروري تذكر قيود وإرشادات كوفيد-19 المفروضة على السفر الآمن. وفيما يلي بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التخطيط للسفر إلى وجهات محلية أو دولية:

1. أولاً، تحقق من قيود السفر والإرشادات الهامة المفروضة في مواقع معينة، إذ قد تطلب بعض الوجهات فترة حجر صحي، بينما تتطلب أخرى إظهار شهادات خلو من الإصابة. ومن الأفضل اتباع هذه الإرشادات لضمان رحلة آمنة دون أي عواقب غير متوقعة.

2. ابحث عن الوجهات التي توفر رحلة آمنة ومريحة، فهناك العديد من المواقع الإلكترونية حيث يمكنك الحصول على معلومات موجزة حول الوجهة ومعرفة خيارات الإقامة والمعالم السياحية المحلية.

3. قم بعمل قائمة بالأشياء والأماكن التي تريد استكشافها والتخطيط وفقًا لذلك.

4. قم بإعداد قائمة من الضروريات مثل بطاقات الهوية، ومعقم اليدين، والمناديل المبللة المطهرة، وأقنعة الوجه، وأغطية الشعر، ودروع الوجه وما إلى ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى حملها لسفر آمان.

5. حافظ على احتياطات السلامة الخاصة بكوفيد-19 مثل تجنب لمس الأجهزة، والأسطح، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم المتحركة، وأزرار الرفع، وما إلى ذلك بقدر ما تستطيع. وإذا كنت بحاجة إلى لمس هذه الأسطح، فقم بتطهير يدك بشكل صحيح.

6. التقليل من الاتصال البشري واستخدام التكنولوجيا قدر الإمكان.

7. عقم محيطك مثل مقعدك، والطاولة، ومسند الذراعين.. إلخ، باستخدام رذاذ أو منديل معقم.

8. اشرب الماء المعبأ واستهلك الأطعمة المعلبة.

9. أخيرًا، إذا كنت تشعر بأعراض المرض فالتزم المنزل لأن الناس بحاجة أيضًا إلى الأمان من حولك. وبهذه الطريقة، يمكنك منع انتشار الفيروس.