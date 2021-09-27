.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في يوم السياحة العالمي.. هذه إرشادات السلامة للسفر

  • الخط
كورونا والسفر - تعبيرية
كورونا والسفر (تعبيرية)
سياحة

في يوم السياحة العالمي.. هذه إرشادات السلامة للسفر

تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة عام 1970

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة عام 1970 حيث اختارته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كيوم احتفال دولي.

يتم الاحتفاء بهذا اليوم للتوعية بأهمية السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم. ومع تخفيف قيود السفر في العديد من البلدان، فإن عشاق السفر أصبحوا مستعدين للانطلاق مجدداً.

لكن، من الضروري تذكر قيود وإرشادات كوفيد-19 المفروضة على السفر الآمن. وفيما يلي بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التخطيط للسفر إلى وجهات محلية أو دولية:

ترغب في السفر إلى أوروبا؟.. دليل وشروط أهم الوجهات قصص اقتصادية سياحة ترغب في السفر إلى أوروبا؟.. دليل وشروط أهم الوجهات

1. أولاً، تحقق من قيود السفر والإرشادات الهامة المفروضة في مواقع معينة، إذ قد تطلب بعض الوجهات فترة حجر صحي، بينما تتطلب أخرى إظهار شهادات خلو من الإصابة. ومن الأفضل اتباع هذه الإرشادات لضمان رحلة آمنة دون أي عواقب غير متوقعة.

2. ابحث عن الوجهات التي توفر رحلة آمنة ومريحة، فهناك العديد من المواقع الإلكترونية حيث يمكنك الحصول على معلومات موجزة حول الوجهة ومعرفة خيارات الإقامة والمعالم السياحية المحلية.

3. قم بعمل قائمة بالأشياء والأماكن التي تريد استكشافها والتخطيط وفقًا لذلك.

4. قم بإعداد قائمة من الضروريات مثل بطاقات الهوية، ومعقم اليدين، والمناديل المبللة المطهرة، وأقنعة الوجه، وأغطية الشعر، ودروع الوجه وما إلى ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى حملها لسفر آمان.

5. حافظ على احتياطات السلامة الخاصة بكوفيد-19 مثل تجنب لمس الأجهزة، والأسطح، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم المتحركة، وأزرار الرفع، وما إلى ذلك بقدر ما تستطيع. وإذا كنت بحاجة إلى لمس هذه الأسطح، فقم بتطهير يدك بشكل صحيح.

6. التقليل من الاتصال البشري واستخدام التكنولوجيا قدر الإمكان.

7. عقم محيطك مثل مقعدك، والطاولة، ومسند الذراعين.. إلخ، باستخدام رذاذ أو منديل معقم.

8. اشرب الماء المعبأ واستهلك الأطعمة المعلبة.

9. أخيرًا، إذا كنت تشعر بأعراض المرض فالتزم المنزل لأن الناس بحاجة أيضًا إلى الأمان من حولك. وبهذه الطريقة، يمكنك منع انتشار الفيروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب
بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد