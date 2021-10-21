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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة نوفمبر المقبل

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فلاي دبي
طائرة تابعة لشركة فلاي دبي
طيران

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة نوفمبر المقبل

من المبنى 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فلاي دبي بدء استئناف رحلاتها اليومية إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من الأول نوفمبر المقبل بواقع رحلة يومية.

وستشغل الناقلة رحلاتها من المبنى 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، حمد عبيدالله، إنه مع عودة الطلب على النقل الجوي وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر الدولي تسعى فلاي دبي إلى توفير خيارات متنوعة لمسافريها وترحب بمسافريها من وإلى المملكة العربية السعودية سواء رحلات العمرة أو السياحة للسفر إلى دبي وما بعدها.

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وأشار عبيدالله إلى جهود السلطات السعودية في دعم الناقلة داخل المملكة وتوفير كل التسهيلات للناقلة في مختلف عملياتها داخل المملكة.

وستكون رحلات المدينة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

ومع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجيا وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الجديدة، ومنها وارسو وبودابست ولوبليانا وأنقرة وشرم الشيخ.

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