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طيران الإمارات تعتزم توظيف 6000 موظف خلال 6 أشهر

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طيران الإمارات

طيران الإمارات تعتزم توظيف 6000 موظف خلال 6 أشهر

لمواكبة التعافي السريع للقطاع

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة طيران الإمارات توظيف 6000 موظف للعمليات في الأشهر الستة المقبلة لمواكبة التعافي السريع للقطاع.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشهر الماضي أنها تتطلع لتوظيف 3000 مضيف و500 شخص آخرين لوظائف في مطار دبي مع استمرارها في استعادة العمليات التي تأثرت بجائحة كورونا.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، والتي سرحت العام الماضي آلاف الموظفين، إنها تعمل حاليا في 120 مدينة تمثل 90% من شبكة وجهاتها قبل تفشي الفيروس.

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وستصل الشركة إلى 70% من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

كانت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، كشفت أن "طيران الإمارات" أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

وذكرت البيانات أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

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