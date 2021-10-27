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مصر للطيران تعيد طائرة ركاب بعد إقلاعها بسبب رسالة تهديد

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مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران تعيد طائرة ركاب بعد إقلاعها بسبب رسالة تهديد

عادت إلى مطار القاهرة بعد الإقلاع بحوالي 22 دقيقة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، إنها أعادت رحلة كانت متجهة إلى موسكو إلى مطار القاهرة، بعد اكتشاف رسالة تهديد على متنها.

وقالت الشركة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إنه "تمت عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة".

وأضافت أنه تمت عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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