مطار بكين يلغي نصف الرحلات الجوية بسبب كورونا

أُلغيت حوالي نصف الرحلات من وإلى مطار بكين، اليوم الثلاثاء، حيث شددت العاصمة الصينية قيود السفر بعد سلسلة من الحالات الجديدة في المدينة وأجزاء أخرى من البلاد في الأيام القليلة الماضية.

هذا وفقاً لموقع بيانات قطاع الطيران VariFlight، الذي يتتبع حوالي 800 إلى 1000 رحلة جوية لكل من مطاري العاصمة بكين وبكين داشينغ الدوليين.

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ورفعت السلطات المحلية، خاصة في العاصمة، حالة التأهب القصوى بعدما أظهرت مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إشارات على عودة انتشار الفيروس محلياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت لجنة الصحة في بكين يوم الاثنين، أن السكان الذين غادروا المدينة في رحلات عمل أو رحلات ترفيهية إلى المناطق التي تأكدت فيها حالات الإصابة، يجب "تأجيل" عودتهم والبقاء في أماكنهم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

وقالت اللجنة إنه يتعين على السكان تجنب مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضرورياً.

فيما علقت شنغهاي ديزني لاند فجأة دخول الزوار الجدد يوم الأحد، في عيد الهالوين، وتم اختبار أكثر من 33000 شخص كانوا في الحديقة منذ يوم السبت، ولم تظهر أي منها وجود حالات إيجابية، وفقاً لمدينة الألعاب.

وتأتي سياسات الإغلاق المتشددة في وقت تستعد بكين، لعقد اجتماع سياسي رفيع المستوى الأسبوع المقبل، فضلاً عن استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير.

وقال موظفو المطار الذين تواصلت معهم CNBC، إن الأشخاص القادمين من مدينة أو مقاطعة ظهرت بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لا يمكنهم دخول بكين. كما يجب على القادمين من مناطق لا توجد بها حالات كورونا تقديم نتائج اختبار للفيروس لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة ومراقبة حالتهم الصحية لمدة 14 يوماً بعد دخول المدينة.

كما تعني سياسة "عدم التسامح" في الصين مع كوفيد-19، أن جميع المسافرين من الخارج مطالبون بالخضوع للحجر الصحي في فنادق معينة عند وصولهم إلى البلاد، حيث أوضح موظفو المطار، أنه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في دخول بكين، يجب عليهم أولاً إكمال الحجر الصحي لمدة 21 يوماً في مدن أخرى.

وأبلغت الصين عن 54 حالة جديدة محلياً يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات الحالية إلى ما يزيد قليلاً عن 900 حالة، وفقاً للجنة الصحة الوطنية. فيما أبلغت مدينة بكين عن 4 حالات كوفيد-19 إضافية حتى صباح الثلاثاء.

وتعد هذه الأرقام أصغر بكثير من تلك المبلغ عنها في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية أكثر من 80 ألف حالة.