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طيران الإمارات تحدد يوليو 2023 موعدا لاعتماد بوينغ 777 إكس

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الطائرة بوينغ 777 إكس
الطائرة بوينغ 777 إكس
طيران الإمارات

طيران الإمارات تحدد يوليو 2023 موعدا لاعتماد بوينغ 777 إكس

تيم كلارك: الشركة أحرزت تقدما في المحادثات مع بوينغ بشأن التأخيرات

دبي - رويترز

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قال رئيس طيران الإمارات اليوم الثلاثاء إن الشركة التي مقرها دبي حددت يوليو/تموز 2023 موعدا لاعتماد الطائرة بوينغ 777 إكس.

وقال تيم كلارك اليوم إن الشركة أحرزت تقدما في المحادثات مع بوينغ بشأن التأخيرات، لكنها تنتظر لمعرفة متى ستتسلم الطائرة التي تعتبرها هامة لنموها المستقبلي.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة مع "العربية" عن عودة الشركة للربحية في الأسابيع الأربعة الماضية، أي منذ شهر أكتوبر الماضي.

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وقال رئيس طيران الإمارات، لدى سؤاله حول توقعات طرح الشركة في سوق دبي المالي: لم نزل "نترقب الإعلان الرسمي عن ثالث شركة ستطرح للاكتتاب في دبي، بعد طرح كل من كهرباء ومياه دبي (ديوا) ونظام التعرفة المرورية (سالك)" موضحاً أن الجهات المختصة هي التي ستتولى الإعلان عن من هي الشركة الثالثة للطرح في سوق دبي بعد هاتين الشركتين.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد تعافي سوق الطيران خاصة في مجالي النقل والشحن المستمر عمله بشكل جيد بعد تداعيات الجائحة، موضحا أن بعض الدول في شرق آسيا وأستراليا والصين تعد بعضها أسواقا شبه مغلقة في بعض المناطق، وبالتالي تتطلع الشركات للعمل بإذن من تلك الدول للعودة للمرحلة السابقة.

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