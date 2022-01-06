"طيران أديل" تطلق أولى رحلاتها الدولية من الرياض إلى القاهرة

أطلقت "طيران أديل"، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المنتظمة من العاصمة الرياض إلى مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أتمت شركة الطيران جميع الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات للمسافرين.

أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أن إضافة محطة 'القاهرة يأتي ضمن سعي الشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني من خلال ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية، لمواكبة النمو في سوق صناعة النقل الجوي بالمملكة والمنطقة بشكل عام.

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وأوضح البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى القاهرة "سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين"، إضافة إلى تقوية روابط التعاون بينهما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأفاد أن القاهرة تُعد الوجهة الدولية الثالثة للشركة، وستكون الخدمة انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، كما ستضاف إلى المحطتين الدوليتين اللتين تم افتتاحهما خلال العام الماضي وهما دبي والكويت، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

وبيّن البراهيم أن شبكة رحلات "طيران أديل" الداخلية والدولية تشهد توسعاً، الأمر الذي سينعكس إيجابياً في توفير مزيد من السعة المقعدية وبأسعار مناسبة للوجهة الجديدة من الرياض ابتداءً من 399 ريالاً ومن القاهرة ابتداءً من 1999 جنيهاً، مؤكداً أن هذا التوسع سيسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار الراغبين في السفر.

يذكر أن تدشين "طيران أديل" لأولى رحلاتها الدولية إلى القاهرة يتزامن مع تحقيق الشركة إنجازاً لأول مرة في تاريخها يتمثل في وصول إجمالي عدد رحلاتها اليومية إلى 104 رحلات في حجم عملياتها التشغيلية.