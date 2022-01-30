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عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1400 رحلة جوية شرقي الولايات المتحدة

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american airlines أميركان إيرلاينز
أميركان إيرلاينز
طيران

عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء 1400 رحلة جوية شرقي الولايات المتحدة

البيانات تظهر تأجيل 647 رحلة أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة

دبي - العربية.نت

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تسببت عاصفة ثلجية ضربت شرق أميركا بإلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد مع توقع طقس أكثر هدوءًا في الأيام المقبلة.

أعلنت عدة ولايات أميركية حالات طوارئ استجابة للعاصفة، التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولينا، بحسب "رويترز".

كان من المتوقع أن تستمر العاصفة القوية بترسيب الثلوج حتى صباح الأحد مع تحركها شمالًا.

بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة والتي كانت متوجهة إلى وجهات بداخل الولايات المتحدة أو خارجها حوالي 1400 رحلة وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.com.

كما أظهرت البيانات أن 647 رحلة أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة تأجلت.

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