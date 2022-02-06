"الطيران المدني" السعودية تصدر تعميماً بتحديث إجراءات السفر 

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأحد، تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

ونص التعميم على أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية.

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ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضحت الهيئة في تعميمها، أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسمح للمواطن الذي يظهر الفحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص.

وتكون المدة 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وتصل المدة إلى 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.