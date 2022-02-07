بعد إغلاق شهرين.. المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

أعلنت الحكومة في المغرب إعادة فتح المجال الجوي للرحلات الدولية ابتداء من اليوم الاثنين بعد إغلاقه لشهرين بسبب كورونا.

يأتي القرار استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

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قامت لجنة مختصة بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين.

جددت حكومة المغرب دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.

حثت الحكومة مواطني بلادها على الإسراع بتلقي الجرعات المحددة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد "التضامن الوطني" في مواجهة هذه الجائحة.