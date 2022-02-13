"الخطوط السعودية" تتيح تطبيقها على متجر هواوي

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي للاستثمار"، يتم بموجبها إدراج التطبيق الرسمي للناقل الجوي الوطني "SAUDIA" على متجر App Gallery، كمنصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة "هواوي"، وذلك ضمن رحلتها نحو التحوّل الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ضيوف "السعودية" سيتمكنون من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء جميع إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق "السعودية" ومن خلال أجهزتهم الذكية من "هواوي"، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، الكابتن إبراهيم الكشي، أن إعلان توقيع مذكرة التفاهم مع "هواوي" سيعزز من القدرات على تطوير وتقديم منتجات رقمية استثنائية للضيوف، مؤكدا أن "السعودية" تحرص على العمل باستمرار لتقديم حلول مبتكرة وضمان تجربة عالية الجودة لضيوفها.