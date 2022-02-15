دولة خليجية تلغي العديد من قيود "كورونا" وتسمح بالسفر للجميع

أعلنت دولة الكويت رفع العديد من القيود المفروضة في البلاد، بسبب فيروس "كورونا"، لاسيما تلك المتعلقة بالسفر، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات القادمة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات السابقة، وقرر إعادة رص الصفوف بالمساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وإتاحة دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

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ونقلت "القبس" عن الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، أنه تقرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد "كورونا" قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.

وأضاف أنه اعتبارا من الأحد 20 فبراير الجاري، سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص غير مكتملي التحصين ضد (كورونا) قبل القدوم إلى الكويت، وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة سبعة أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي.

وأوضح المزرم، أنه اعتباراً من الأحد 13 مارس المقبل، سيعود نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية، فيما سيتم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بمختلف أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً اعتباراً من 20 فبراير 2022.

واستثنى مجلس الوزراء من تطبيق قراراته الأطفال دون سن 16 عاما.