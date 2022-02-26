.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تغلق المجال الجوي للرحلات القادمة من 3 دول أوروبية

  • الخط
مطارروسيا
مطار في روسيا
طيران

روسيا تغلق المجال الجوي للرحلات القادمة من 3 دول أوروبية

من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت روسيا، يوم السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ردا على خطوات مماثلة لهذه الدول والتي جاءت كعقاب على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن "شركات النقل الجوي لهذه الدول أو المسجلة فيها تخضع لقيود على الرحلات الجوية إلى وجهات على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي للاتحاد الروسي.

ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وسبق أن منعت روسيا كافة الرحلات البريطانية من استخدام مجالها الجوي بعدما حظرت لندن رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى بريطانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟ تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟
اكتشف المزيد