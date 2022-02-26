طيران
روسيا تغلق المجال الجوي للرحلات القادمة من 3 دول أوروبية
من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم
قررت روسيا، يوم السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ردا على خطوات مماثلة لهذه الدول والتي جاءت كعقاب على غزو موسكو لأوكرانيا.
وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن "شركات النقل الجوي لهذه الدول أو المسجلة فيها تخضع لقيود على الرحلات الجوية إلى وجهات على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي للاتحاد الروسي.
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ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وسبق أن منعت روسيا كافة الرحلات البريطانية من استخدام مجالها الجوي بعدما حظرت لندن رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى بريطانيا.
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