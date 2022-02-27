ألمانيا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة فرانس برس، أمس السبت، بأن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية"، و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".

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وتنضم ألمانيا بذلك إلى بولندا وتشيكيا وإستونيا وبلغاريا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. وبدأت موسكو بدورها منع الطائرات الآتية من تلك الدول من عبور مجالها الجوي.

من جهتها، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية السبت، تعليق رحلاتها إلى روسيا وعبرها.

وصرح متحدث باسم لوفتهانزا لوكالة فرانس برس أمس، بأن الشركة لن تستخدم المجال الجوي الروسي للأيام السبعة المقبلة"، و"سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا خلال هذه الفترة".

وأضافت الشركة أن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره قريبا"، مؤكدة أنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".