.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إلغاء أو تأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو

  • الخط
إيروفلوت
طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية
روسيا و أوكرانيا

إلغاء أو تأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو

أميركا تحظر الطيران الروسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة تاس الروسية، إنه تم إلغاء أو تأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو.

وذلك بعد أن دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، يومها السابع، وسط تجنب شركات الطيران المجال الجوي الأوكراني، وحظر طيران متبادل بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى من جانب آخر.

من جانبها قالت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

روسيا تعاقب الأجانب.. تحجب عوائد سندات بقيمة 29 مليار دولار قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا روسيا تعاقب الأجانب.. تحجب عوائد سندات بقيمة 29 مليار دولار

وتعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات، التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

كانت شركة الطيران الروسية "إيرفلوت"، قررت إلغاء رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد