.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طيران الجزيرة ترفع أسعار رحلاتها بسبب صعود النفط

  • الخط
طيران

طيران الجزيرة ترفع أسعار رحلاتها بسبب صعود النفط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت طيران الجزيرة الكويتية عن زيادة طفيفة في أسعار رحلاتها إلى جميع الوجهات التي تخدمها على إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان إن أسعار تذاكر السفر ارتفعت إلى الوجهات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي 16.5 دولار بالاتجاه الواحد، و33 دولاراً للرحلات التي تفوق الثلاث ساعات بالاتجاه الواحد.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن الوقود يُعد أكبر نسبة من التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركات الطيران، لذا فإن التأثير كان مباشرا على أسعار الرحلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل حطمت خسائر العملية العسكرية في أوكرانيا أسطورة الجيش الروسي؟ هل حطمت خسائر العملية العسكرية في أوكرانيا أسطورة الجيش الروسي؟
اكتشف المزيد