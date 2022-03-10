.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تسمح لغير المحصنين بالعمرة والصلاة في الحرمين.. بهذا الشرط

  • الخط
صحن المطاف والتباعد الجسدي
المسجد الحرام
الحج والعمرة

السعودية تسمح لغير المحصنين بالعمرة والصلاة في الحرمين.. بهذا الشرط

بعد رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بات بإمكان غير المحصّنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وسيُسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بـ"كورونا" أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تفيد بإلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصاريح المسجد النبوي، نقلاً عن صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس.

لافروف: "العم سام" لن يكون قادرا على تدمير اقتصاد روسيا اقتصاد اقتصاد روسيا لافروف: "العم سام" لن يكون قادرا على تدمير اقتصاد روسيا

ونصّت التحديثات على إيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاستمرار بإلزام ارتداء الكمامة أثناء الوجود فيهما، وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فايروس كورونا، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن، وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح عمرة، وشرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي في حالة القدوم من خارج السعودية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حسب تطورات الوضع الوبائي.

وفيما يخص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج السعودية للحصول على تصريح العمرة، وذلك بعد إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا "لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا
اكتشف المزيد