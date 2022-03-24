روسيا تمدد الحظر الجوي على مطارات جنوب ووسط البلاد حتى بداية أبريل

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الخميس، عن تمديد الحظر الجوي المفروض على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى أول أبريل/نيسان المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، إن الحظر يقتصر على مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف وسيمفيروبول وإليستا.

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ونصحت الهيئة في البيان شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة هي سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو، نقلاً عن وكالة سبوتنيك.

وجرى إغلاق المجال الجوي في جنوب روسيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي قبل تمديد القرار في وقت لاحق حتى 26 مارس/آذار الجاري.

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية ضد أوكرانيا بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري على الحدود بين البلدين.