السعودية تعيد العمل ببرنامج "التأشيرة عند الوصول"
لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشنغن
أعادت السعودية فتح برنامج "التأشيرة عند الوصول"، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويمكن لمواطني بعض الدول من حاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية (الخطوط السعودية، وطيران ناس، وطيران أديل) الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى السعودية، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.
ويتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة.
ويُعد خيار "التأشيرة عند الوصول" متاحاً لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج "التأشيرة الإلكترونية" الذي جرى إطلاقه في عام 2019.
كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا، التي يمكن الحصول عليه من جميع مطارات السعودية الدولية عند الوصول.
وبهذه المناسبة قال وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب: "تُعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم سواء للسياحة أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة، وهو الأمر الذي يعزز من تسارع نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل والاستثمار".
وجدد الدعوة والترحيب بكافة الزوار والسياح من مختلف دول العالم "للاستمتاع بكنوز السياحة السعودية، من وجهات ومعالم وثقافة وتراث وكرم وترحاب عُرف عن المجتمع السعودي الأصيل".
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