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رئيس إياتا: حركة المسافرين تتعافى بأسرع من التوقعات

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الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
طيران

رئيس إياتا: حركة المسافرين تتعافى بأسرع من التوقعات

ويلي والش: قطاع السفر الجوي يعود لمستويات ما قبل كورونا في عام 2023

الرياض - رويترز

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قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إن حركة المسافرين تتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا، وإنه في المتوسط يمكن للقطاع الآن أن يشهد عودة أعداد المسافرين إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، أي قبل عام مما كان متوقعا في السابق.

وزاد الطلب مع تخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم، مما أدى إلى قفزة في عدد الرحلات الجوية، بعد أن أغلقت الحكومات حدودها على مدار العامين الماضيين.

وأضاف والش اليوم الاثنين، أن التوقعات على المدى القريب لا تزال إيجابية حتى مع مواجهة قطاع الطيران مشكلات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط والتضخم ونقص القوى العاملة.

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وذكر خلال مؤتمر مسقبل الطيران المنعقد في الرياض: "نشهد حجوزات قوية للغاية. جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الذين أتحدث معهم لا يرون فقط تحسن الطلب على السفر على المدى القريب ولكن طوال العام أيضا".

أضاف "أعتقد أن التعافي سيكتسب زخما في بقية هذا العام وحتى عام 2023".

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