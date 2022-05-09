رئيس إياتا: حركة المسافرين تتعافى بأسرع من التوقعات
ويلي والش: قطاع السفر الجوي يعود لمستويات ما قبل كورونا في عام 2023
قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إن حركة المسافرين تتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا، وإنه في المتوسط يمكن للقطاع الآن أن يشهد عودة أعداد المسافرين إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، أي قبل عام مما كان متوقعا في السابق.
وزاد الطلب مع تخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم، مما أدى إلى قفزة في عدد الرحلات الجوية، بعد أن أغلقت الحكومات حدودها على مدار العامين الماضيين.
وأضاف والش اليوم الاثنين، أن التوقعات على المدى القريب لا تزال إيجابية حتى مع مواجهة قطاع الطيران مشكلات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط والتضخم ونقص القوى العاملة.
وذكر خلال مؤتمر مسقبل الطيران المنعقد في الرياض: "نشهد حجوزات قوية للغاية. جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الذين أتحدث معهم لا يرون فقط تحسن الطلب على السفر على المدى القريب ولكن طوال العام أيضا".
أضاف "أعتقد أن التعافي سيكتسب زخما في بقية هذا العام وحتى عام 2023".
-
3 مخاوف تثير "هلع" المستثمرين في أسواق الأسهممركز كوروم للدراسات: تقلبات الأسواق ستظل مرتفعة حتى فترة الصيف قصص اقتصادية
-
عوائد السندات الأميركية تتراجع لـ3.09% بعد وصولها لمستوى مرتفعوسط مبيعات لجني الأرباح أسواق المال
-
وزير النقل للعربية: صندوق الاستثمارات العامة يشارك في مطار الرياض الجديدصالح الجاسر: تأسيس شركة طيران جديدة لخدمة مدينة الرياض قصص اقتصادية