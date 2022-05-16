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توقف حركة الطيران في مطار الكويت بسبب العاصفة الترابية

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اقتصاد الكويت

توقف حركة الطيران في مطار الكويت بسبب العاصفة الترابية

موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق

دبي - العربية.نت

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الاثنين عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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كان مطار بغداد أيضاً، قد أعلن اليوم الاثنين، عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب العاصفة الترابية، وأصدرت إدارة المطار تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، بعد توقف جميع الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم، بسبب العواصف الترابية.

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