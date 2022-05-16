طيران
توقف جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب العواصف الترابية
إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية
أعلن مطار بغداد الدولي عن توقف جميع الرحلات الجوية اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للمطار، أن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً الى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".
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وأوضح المكتب أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر".
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