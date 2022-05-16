توقف جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب العواصف الترابية 

أعلن مطار بغداد الدولي عن توقف جميع الرحلات الجوية اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للمطار، أن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً الى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".

مادة اعلانية

وأوضح المكتب أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر".