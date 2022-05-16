اقتصاد الأردن
عائدات السياحة في الأردن تقفز 253% خلال الثلث الأول من 2022
وصلت إلى 1.21 مليار دولار
قال البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، إن الدخل السياحي ارتفع 253% في الثلث الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.21 مليار دولار مقارنة مع 343 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2021.
وأوضح البنك المركزي أن سبب الارتفاع يعود إلى الزيادة في أعداد السياح في الثلث الأول إلى 1.059 مليون سائح مقارنة مع 268 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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وكانت جائحة كورونا عصفت منذ ربيع عام 2020 بقطاع السياحة والسفر، بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، فكان من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.
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