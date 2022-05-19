مجموعة "ايه دبي بي" الفرنسية تطلق طائرة كهربائية في ديسمبر 2024

تعتزم "ايه دي بي" مجموعة الشركات الفرنسية المتخصصة في تصميم وتشييد وتشغيل المطارات، إطلاق طائرة تجارية كهربائية في ديسمبر 2024.

وقالت مديرة مشاريع الابتكار في "ايه دي بي" جويس أبو موسى، إن الشركة ستطلق طائرة تجارية كهربائية في ديسمبر 2024 قبيل انعقاد أولمبياد باريس، حيث سيتم اختبار التشغيل التجريبي من قبل طيار واحد ومسافر واحد لتحديد مدى التقدم.

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وأضافت خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "الإعداد لمستقبل التنقل الحضري" عقدت ضمن أعمال مؤتمر الابتكار والتطوير في المطارات الذي انعقد على هامش أعمال منتدى قادة المطارات العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، أن البرنامج لا يزال في مرحلة الاختبار الأولية، حيث يتم اختبار المكونات للتعامل مع المتطلبات الفنية والتنظيمية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت أبو موسى التي تقود استراتيجية التنقل الحضري والتطوير التجاري لصالح مجموعة "ايه دي بي مطارات باريس ايه دي بي"، أنه سيتم الاختبار مبدئياً في أربعة مطارات للطائرات العمودية فيما سيتم في مرحلة لاحقة تسبق العام 2028 زيادة عدد مطارات الطائرات العمودية إلى 10 مطارات في مدينة باريس.