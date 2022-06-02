الخطوط الجوية الكويتية تطلق أولى رحلاتها المنتظمة للدار البيضاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، أنها أطلقت أولى رحلاتها التجارية المنتظمة إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب اعتبارا من أمس بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي "إن اختيار وجهة الدار البيضاء يأتي مكملا للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها".

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وأشار إلى أن اختيار هذه الوجهة "جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة".