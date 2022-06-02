السعودية تعلن الاشتراطات الصحية للمسافرين خلال الحج
شملت استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.
ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بإجراءات من بينها أن يكون المسافر أقل من 65 عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة.
وتشمل الشروط أن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.
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