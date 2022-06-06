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السعودية تستهدف تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج خلال 2022

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السياحة في السعودية
السياحة في السعودية
سياحة السعودية

السعودية تستهدف تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج خلال 2022

مقابل 4 ملايين زيارة في العام 2021

دبي - العربية.نت

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قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إنّ هدف المملكة خلال العام الحالي، هو تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج مقابل 4 ملايين زيارة في العام 2021.

وأوضح الخطيب حول مستهدف الـ100 مليون سائح في 2030، أنه ينتظر وصول 30 مليونا من الخارج فيما العدد الباقي سيشمل المسافرين من داخل المملكة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف أن المستهدف يتضمن 30 مليون زيارة من الرحلات الدينية التي يقوم بها سكان المملكة والأجانب إلى مكة المكرمة التي تضم المسجد الحرام قبلة المسلمين والمدينة المنورة حيث المسجد النبوي.

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وكان الخطيب، قال في وقت سابق إن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021.

وأشار إلى تخطي ميزانية السياحة لقيمة 3 مليارات ريال، بما يشمل وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة، مبينا أن هذا الرقم يأتي نظرا لأهمية القطاع في توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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