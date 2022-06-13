اقتصاد العراق
سلطات مطار بغداد الدولي توقف الرحلات الجوية اليوم بسبب عاصفة ترابية
بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م
أعلنت سلطات مطار بغداد الدولي توقف الرحلات الجوية اليوم الاثنين، بسبب عاصفة ترابية.
وقالت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان بموقع التواصل فيسبوك، إنها توضح لكافة مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م.
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وأضافت أنها ستقوم بإعلام المسافرين وشركات الطيران، بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.
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