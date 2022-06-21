ارتفاع عائدات السياحة التونسية 51% منذ بداية 2022

كشف البنك المركزي التونسي عن زيادة مسجلة على مستوى العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي بنسبة 51%، وذلك منذ بداية السنة حتى 10 يونيو/حزيران الحالي.

وأشار إلى أن تلك العائدات بلغت نحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، وهو ما انعكس على الموجودات الصافية من النقد الأجنبي التي ارتفعت قيمتها إلى مستوى 24.2 مليار دينار (7.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، مقابل 21.3 مليار دينار بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

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كانت وزارة السياحة التونسية قد كشفت عن بعض مؤشرات الموسم السياحي، مؤكدة توافد أكثر من مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".

ويسهم القطاع السياحي بنحو 14% من الناتج الداخلي المحلي، ويوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، ويشغل نحو 12% من اليد العاملة.

وتأمل تونس في تحقيق موسم سياحي مميز بعد سنوات من الانكماش، وتتوقع وزارة السياحة استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح، وكانت سنة 2019 قد شهدت وفود نحو 9 ملايين سائح، ووفرت نحو 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من العائدات المادية، وهي مؤشرات تسعى السلطات التونسية لاستعادتها بصفة تدريجية، في ظل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها مهنيو القطاع السياحي، من بينها تراكم الديون البنكية، وصعوبة تأهيل المنشآت الفندقية المتروكة منذ سنوات.