إيرباص تنشئ مركزاً للأبحاث في الصين

أعلنت شركة إيرباص أنها ستؤسس مركز أبحاث إيرباص الصين في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، لتعزيز حضور الشركة وشراكات الابتكار في الصين.

ووقعت شركتا إيرباص ومجمع سوتشو الصناعي، اتفاقية إطارية حول إنشاء المركز، حيث تهدف الخطوة الجديدة لشركة إيرباص إلى إعادة تأكيد التزامها طويل الأجل بالتعاون مع الصين والاستثمار فيها، وفقاً لما ذكرته شركة إيرباص الصين.

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وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، المدير التنفيذي لشركة إيرباص الصين جورج شو: "لا تتمتع الصين بسوق طيران واعد فحسب، بل تتمتع أيضاً بمزايا تكنولوجية متقدمة في العديد من المجالات".

وأضاف شو: "تأمل إيرباص في المساهمة بشكل مشترك في التنمية عالية الجودة لصناعة الطيران في الصين من خلال الاستفادة من بيئة الأعمال عالية الجودة وسلسلة الصناعة الفريدة وتجمع المواهب هنا".

ويقع مركز أبحاث إيرباص الصين في منطقة دلتا نهر اليانغتسي بالصين، أحد المراكز الاقتصادية للبلاد.

وستقوم الشركة بأعمال البحث حول التقنيات المتقدمة، مثل البنية التحتية للطاقة الهيدروجينية، والتصنيع المتقدم، وتحديث صناعة الطيران بالرقمنة والذكاء، حيث من المقرر تبدأ عملياتها في عام 2023، بحسب الشركة.