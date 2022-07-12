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هذه حصة السياحة الداخلية من نزلاء فنادق دبي خلال 2021

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هذه حصة السياحة الداخلية من نزلاء فنادق دبي خلال 2021

عدد النزلاء المحليين بلغ 12.4 مليون نزيل

دبي - العربية.نت

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أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن النزلاء المحليين شكلوا 53% من إجمالي نزلاء الفنادق في الإمارة خلال العام الماضي، الذي سجل نحو 12.4 مليون نزيل فندقي، فيما بلغت نسبتهم 52% خلال 2020، أما في مرحلة ما قبل الجائحة في 2019، فقد بلغت حصة السياحة الداخلية 24%، من إجمالي 17.5 مليون نزيل فندقي.

وبلغت مدة إقامة النزلاء المحليين العام الماضي، 11 مليون ليلة، من أصل 31.5 مليون ليلة فندقية مبيعة العام الماضي، مقارنة بـ7.1 ملايين ليلة في عام 2019، و9.5 ملايين في عام 2020، حسبما نقلت صحيفة البيان.

وأشار التقرير السنوي للدائرة لعام 2021، إلى أن استراتيجية الإمارات للسياحة الداخلية، تهدف إلى مضاعفة إيرادات السياحة الداخلية بحلول عام 2030، وتحقيق توازن أكبر بين السياحة المحلية والدولية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة، تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.

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