عائدات الأردن من السياحة تقفز 200% بزيارة 2.5 مليون سائح

سجلت المملكة الأردنية زيادة كبيرة في عائدات السياحة، إذ تلقت 2.87 مليار دولار من عائدات السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، بزيادة قدرها 204.5٪.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن أكثر من 2.5 مليون سائح أجنبي زاروا الأردن خلال هذه الفترة.

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وتعد السياحة مسؤولة عن حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وفق ما أفاد به موقع Al-Monitor.

وكانت جائحة كورونا قد عصفت منذ ربيع العام 2020 بقطاع السياحة والسفر، بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، فكان من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.