مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام السياحة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على نظام السياحة.

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وبحسب وزارة السياحة السعودية، فإن نظام السياحة الجديد يطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة، مما يساهم في جذب الأعمال، حيث يتضمن النظام الجديد تشريعات وإجراءات مرنة لجذب الاستثمارات النوعية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، إن أبرز ما تضمنه النظام فيما يخص المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة، هو تعديل مصطلح مرافق الإيواء السياحي إلى مرافق الضيافة، والتي تعكس واقع الضيافة السعودية، وكذلك وضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويستحدث تراخيص وتصاريح لأنشطة سياحية جديدة لتمكين الإبداع والابتكار في مجال الاستثمار السياحي، وكذلك يتيح مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جاذبة للاستثمار.

يضمن نظام السياحة الجديد جودة الخدمات المقدمة للسائح والزائر وحماية حقوقهم، ويمنح التجربة المُثلى للسائح، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.

ويساهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية.

وفي سياق متصل، فوض مجلس الوزراء وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة مع كل دولة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.