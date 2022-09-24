إيرادات فنادق أبوظبي ترتفع 26% إلى 3 مليارات درهم في 8 أشهر

استقبلت فنادق أبوظبي 2.6 مليون نزيل فندقي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 23% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 69% في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.1 ليلة للنزيل الواحد.

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وبحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 3 مليارات درهم في الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت بيانات الدائرة أن متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 318 درهماً خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 219 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 19%.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بحصة تبلغ 30% أو ما يعادل 771 ألف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 299 نزيل بزيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم الفلبين ومصر وبريطانيا والسعودية بحصة 4% لكل سوق بواقع 112 ألف نزيل فلبيني و107 ألف نزيل مصري بنمو 7% و105 ألف نزيل بريطاني بزيادة 97% و101 ألف نزيل سعودي بارتفاع 500%.

وبحسب بيانات الدائرة، جاءت باكستان في المركز السادس بواقع 78 ألف نزيل بنمو 20%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 70 ألف نزيل بزيادة 56%، والأردن 60 ألف نزيل بارتفاع 4%، وسلطنة عمان 51 ألف نزيل بزيادة 282%، وفرنسا 46 ألف نزيل بنمو 117%.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 34% إلى 1.134 مليون نزيل خلال 8 أشهر، وبلغ متوسط الإشغال 61% بنمو بنسبة 4%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 16% إلى 804 ألف نزيل وبلغ متوسط الاشغال 78% بارتفاع بنسبة 3%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 18% إلى 391 ألف نزيل في 8 أشهر، كما ارتفعت متوسط الاشغال بنسبة 1% إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 12% بعدد النزلاء إلى 244ألف نزيل، وارتفع متوسط الاشغال إلى 78%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 2.253 مليون نزيل خلال 8 أشهر بنمو بنسبة 25%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 236 ألف نزيل بزيادة 9%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 84 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 15%.