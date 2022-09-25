إسبانيا تلغي رحلات جوية بسبب العاصفة هيرمين

قالت شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات إن الرحلات الجوية أُلغيت في أنحاء جزر الكناري الإسبانية اليوم الأحد مع وصول العاصفة هيرمين من فوق المحيط الأطلسي، مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مقصد العطلات الشهير.

وهناك إلغاء للرحلات في أنحاء الكثير من الجزر من بينها 34 رحلة من مطار تينيريفي نورث و22 من لا بالما و14 من إل هيرو وثمانيمن لانزاروتي وأربع من لا جوميرا.

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وأصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية (إيميت) تحذيرا أحمر خاصا بالطقس بالنسبة لجزر جران كناريا ولا بالما وإلهيرو من منتصف النهار إلى منتصف الليل، اليوم الأحد، وفق رويترز.

وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس غدا الاثنين في إجراءاحترازي.

وقال حاكم المنطقة أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحافي إن من المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى أقرب مسافة من الجزر بين الساعةالحادية عشرة مساء اليوم الأحد والحادية عشرة صباح غد الاثنين.

وكان من المتوقع أن تضرب هيرمين جزر الكناري باعتبارها عاصفةمدارية لكن المركز الوطني الأميركي للأعاصير خفض درجتها إلى منخفض جوي مداري. وقال المركز إن من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطارالغزيرة غدا الاثنين.