انطلاق "ملتقى عُمان" لسياحة المغامرات.. الثلاثاء المُقبل

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أعمال "ملتقى عُمان للسياحة " المتخصص في سياحة المغامرات الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ومجموعة عمران ومنصة فيزت عُمان "ويستمر يومين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى للتركيز على أفضل الممارسات في مجال سياحة المغامرات وأبرز المبادرات المبذولة لتحسين جهود سلطنة عُمان في هذا المجال. وسيتناول الملتقى في نسخته هذا العام سياحة المغامرات ومدى إسهامها في السياحة المحلية والتعريف بأهم المعالم والأماكن السياحية في سلطنة عُمان.

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كما يهدف الملتقى إلى دراسة أهم عوامل الجذب المتوفرة في سياحة المغامرات بالإضافة إلى دور أنشطة المغامرات المتنوعة في التعريف بسلطنة عمان، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

ويهدف الملتقى إلى استقطاب ممثلي الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص منظمي الرحلات السياحية وأصحاب المبادرات العُمانية والموردين وجمعهم تحت سقف واحد لعرض تجاربهم في سياحة المغامرات وأبرز الخدمات والعروض التي يقدمونها في مجال السياحة بشكل عام وسياحة المغامرات بشكل خاص.

وسيتم خلال الملتقى استعراض عدد من تجارب الأفراد والشركات التي تعمل في سياحة المغامرات وجلسات حوارية حول عدة محاور أهمها واقع سياحة المغامرات في سلطنة عُمان، ودور سياحة المغامرات في تطوير المجتمعات المحلية، وإجراءات التراخيص ومتطلبات الأمن والسلامة التي يتطلبها هذا النوع من السياحة، بالإضافة إلى مناقشة أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سياحة المغامرات في السلطنة ودور التقنيات الحديثة في تنمية سياحة المغامرات وأهم المشروعات المنجزة في هذا المجال.