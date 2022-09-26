أفضل 20 شركة طيران في العالم خلال 2022.. 3 شركات عربية ضمن القائمة

مع انتهاء العالم من إلغاء قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا، عادت رحلات العمل والسياحة بقوة إلى جدول الأعمال - في معظم المناطق، ويبقى السؤال حالياً وهو، مع من تسافر؟

حازت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل جوائز "سكاي تراكس" العالمية للطيران 2022، بينما حطت الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة وطيران الإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

مادة اعلانية

وفي عرض قوي لشركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اختتمت شركة All Nippon Airways اليابانية وشركة Qantas Airways Ltd الأسترالية المراكز الخمسة الأولى، في حين تراجعت شركة Cathay Pacific في هونغ كونغ إلى المركز 16 من المركز السادس العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما حطمت الشركات في المنطقة الجوائز أيضاً لأفضل شركة طيران لكل درجة طيران.

وذهبت أفضل مقصورة بالدرجة الأولى إلى الخطوط الجوية السنغافورية، بينما حصلت قطر على أفضل شركة لدرجة الأعمال.

وفازت "فيرجن أتلانتيك إيرويز ليمتد"، بجائزة الدرجة الاقتصادية الممتازة وطيران الإمارات عن أفضل مقصورة اقتصادية.

وفي الفئات الأخرى، احتلت شركة Scoot التابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الأولى لأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة لمسافات طويلة؛ كما حصدت الخطوط الجوية السنغافورية أفضل موظفي المقصورة؛ وANA كانت رقم واحد في نظافة المقصورة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس"، إدوارد بليستيد، في بيان صحافي: "كانت الخطوط الجوية القطرية أكبر شركة طيران تطير باستمرار خلال جائحة كورونا، حيث لم تنخفض شبكتها أبداً إلى أقل من 30 وجهة".

وأضاف: "من الواضح أن هذا التصميم قد تم الاعتراف به جيداً من قبل العملاء".

وتم تحديد جوائز شركات الطيران العالمية من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت للعملاء استمر من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية واليابانية والصينية.

وتضمن أكثر من 350 شركة طيران في النتائج النهائية.

وفي ما يلي أهم 20 شركة طيران لعام 2022:

1.الخطوط الجوية القطرية

2.خطوط الطيران السنغافورية

3.طيران الإمارات

4.خطوط نيبون الجوية (ANA)

5.خطوط كانتاس الجوية

6.الخطوط الجوية اليابانية

7.ترك هافا يولاري (الخطوط الجوية التركية)

8.الخطوط الجوية الفرنسية

9.الخطوط الجوية الكورية

10.الخطوط الجوية السويسرية الدولية

11.الخطوط الجوية البريطانية

12.طيران الاتحاد

13.جنوب الصين

14.خطوط هاينان الجوية

15.لوفتهانزا

16.كاثي باسيفيك

17.KLM

18.إيفا إير

19.فيرجين أتلانتيك

20.فيستارا