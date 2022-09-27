سياحة
مصر تسجل زيادة بـ 85.4% في عدد السياح الوافدين بالنصف الأول 2022
إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون قبل عام
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد زاد 85.4% في النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021.
وبلغ عدد السياح الوافدين مـن كافة دول العالم 8 ملايين سائح في العام 2021، مقابل 3.7 مليون سائح في 2020، بـنسبة ارتفاع قـدرها 117.5%.
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وسجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسياح إلى مصر خلال 2021 بنسبـة 50.6⁒، يليها الشرق الأوسط بنسبــة 18.9⁒، ثم أوروبا الغربية بـ 16.4⁒، وأفريقيا بـ 7.1⁒.
وتعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
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