مصر تسجل زيادة بـ 85.4% في عدد السياح الوافدين بالنصف الأول 2022

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد زاد 85.4% في النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ عدد السياح الوافدين مـن كافة دول العالم 8 ملايين سائح في العام 2021، مقابل 3.7 مليون سائح في 2020، بـنسبة ارتفاع قـدرها 117.5%.

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وسجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسياح إلى مصر خلال 2021 بنسبـة 50.6⁒، يليها الشرق الأوسط بنسبــة 18.9⁒، ثم أوروبا الغربية بـ 16.4⁒، وأفريقيا بـ 7.1⁒.

وتعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.