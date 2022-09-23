سياحة
قفزة بـ 108% في عدد الزوار الأجانب لتركيا خلال 8 أشهر
إلى 29.3 مليون زائر
أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا في أغسطس قفز 58.3% مقارنة بالعام السابق، إلى 6.3 مليون زائر، ليستمر تعافي القطاع القوي من الركود الذي بدأ في 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19.
جاء هذا العدد مقارنة مع 3.98 مليون في أغسطس 2021 و1.81 مليون في نفس الشهر من العام 2020.
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وقفز عدد الزوار الأجانب في أول ثمانية أشهر من العام 108.5% إلى 29.3 مليون، بوتيرة تقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2019.
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