السعودية تفوز بعضوية مجلس منظمة الإيكاو للطيران المدني

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لفترة ثلاث سنوات حتى عام 2025، في انتخابات أُجريت ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا.

وأُعيد انتخاب المملكة بعد عملية تصويت شاركت فيها الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، لتفوز بعضوية المجلس، وانظمت المملكة إلى المجلس الذي يتألف من 36 عضواً إلى جانب دول رائدة في مجال الطيران مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة والمملكة المتحدة، مقدمةً بذلك صوتاً مسموعاً للعالَمين العربي والإسلامي.

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وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر: "منذ تأسيس شركة الطيران الأولى في المملكة عام 1945، أثبتت المملكة وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التزامها وعملها الدؤوب تجاه قطاع الطيران على الصعيدين المحلي والدولي".

وأَضاف الوزير أن المملكة تعمل على ترسيخ دورها القيادي العالمي في قطاع الطيران، مؤكداً أن هذا الانتخاب يعكس الإسهامات القيّمة للمملكة في تطوير السياسات العالمية لقطاع الطيران، ويمثل إشادةً واسعة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتكون مركزاً للربط الجوي بين القارات الثلاث بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مثمناً للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي دعمها للدور الريادي الذي تؤديه المملكة.

وطرحت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الاستثمارية البارزة، مثل الدعم المالي لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها المنظمة، وذلك أثناء الجمعية العامة الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي، المقرر استمرارها من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، إذ تعمل على وضع أجندة الطيران العالمي.

يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" أُسِست عام 1944 لتكون منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران ورفع مستوى الكفاءة في العمل، فضلاً عن الاهتمام بجوانب الحماية البيئية في القطاع.