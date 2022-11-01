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برشلونة، إسبانيا (iStock)
برشلونة، إسبانيا (iStock)
سياحة

قطاع السياحة الأوروبي مهدد بارتفاع تكاليف الطاقة

فواتير الكهرباء تصدم فنادق العديد من الوجهات السياحية

دبي - العربية.نت
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حذر اتحاد الشركات السياحية القبرصية (ستيك) يوم الاثنين، من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون له تأثير سلبي للغاية على قطاع السياحة القبرصي، مؤكداً أنه سيضر بشدة بقدرته التنافسية.

كما دعت الجمعية الحكومة إلى توسيع شبكة القياس الافتراضية (VNM) للشركات، دون وضع حد أعلى للكيلوواط، وهي خطوة وصفتها بأنها ضرورة، وفق ما نقله موقع Cyprus Mail.

كان على الفنادق في أماكن أخرى من أوروبا أيضًا مواجهة عقبات مماثلة، حيث اضطرت مجموعة فنادق اسكتلندية، وهي Crieff Hydro Family، إلى دفع 1.6 مليون جنيه إسترليني تكاليف للطاقة خلال العام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 166% عن تكاليف العام 2021، عندما اضطرت لدفع 600 ألف جنيه إسترليني فقط.

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وفي إسبانيا، نفذت الحكومة في وقت سابق من هذا العام إجراء يجبر الفنادق والمطارات والشركات الأخرى على عدم رفع منظمات الحرارة الخاصة بهم فوق مستوى معين. ورفع القانون المؤقت، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، درجة الحرارة الدنيا التي يمكن للفنادق تحديدها إلى 27 درجة مئوية.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق فقط على المناطق المشتركة، وليس غرف الفنادق، حيث يتمتع السياح بحرية تحديد درجة الحرارة التي يرغبون فيها.

وفي ما يتعلق بالوجهات السياحية الشتوية، ستقلل السلطات المحلية في كوبنهاغن المدة اليومية لأضواء الكريسماس، بينما تؤجل أيضًا حدث الإطلاق لمدة أسبوعين.

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