إلغاء 2000 رحلة طيران بأميركا بسبب الطقس السيئ
مع بداية موسم السفر لتمضية العطلات
ألغت شركات طيران ما يقرب من ألفي رحلة جوية بالولايات المتحدة، كان مقررا لها اليوم الخميس وغدا الجمعة، مما يربك خطط الآلاف للسفر لقضاء العطلات، مع تأثر مناطق شاسعة من البلاد بموجة من الطقس الشديد البرودة قبل عاصفة شتوية قوية.
وتتزامن الأحوال الجوية القاسية، مع بداية موسم سفرٍ يتجه لأن يكون واحدا من بين أكثر مواسم السفر للعطلات ازدحاما منذ عقود.
ووفقا لموقع فلايت أوِير لتتبع حركة الطائرات، فقد بلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1239 عند الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لليوم الخميس، فيما أُلغي 699 رحلة إضافية ليوم غد الجمعة، وفق رويترز.
وتأثر موسم العام الماضي بتفشي كوفيد-19 بين الأطقم مما أجبر شركات طيران على إلغاء كثير من الرحلات الجوية.
وأعلنت شركات طيران أميركية من بينها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز يوم الثلاثاء أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.
وذكرت أميركان إيرلاينز أمس الأربعاء أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية، التي من المتوقع أن تؤثر على مطارات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الشرقي خلال أيام.
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