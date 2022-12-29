الاتحاد الأوروبي: لن نشدد القيود على القادمين من الصين بسبب كورونا

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه لن نتبع خطى إيطاليا بتشديد القيود على القادمين من الصين بسبب كورونا.

وأشارت وكالة الأمراض الأوروبية إلى أن فحص كورونا للمسافرين القادمين من الصين غير مبرر.

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انضمت الولايات المتحدة وإيطاليا إلى قائمة الدول التي فرضت على المسافرين القادمين من الصين إجراء اختبارات كوفيد- 19، مع تزايد المخاوف من ظهور متحورات جديدة لكورونا.

وكشفت اليابان وتايوان عن إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، بينما تدرس كوريا الجنوبية فرض قيود على المسافرين من الصين.

ودعت إيطاليا الدول الأعضاء في منطقة شنغن إلى اتخاذ قرار جماعي يفرض على المسافرين القادمين من الصين إبراز نتيجة سلبية لاختبار كورونا.