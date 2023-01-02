5 وجهات سياحية مرشحة لزيادة شعبيتها في 2023

ترحب 142 دولة حالياً بالأجانب بغض النظر عن حالة التطعيم ضد كوفيد-19، وبدون أي شرط سوى حمل جواز سفر ساري المفعول. هذا يقترب بنا من الوضع الطبيعي الذي كنا عليه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقد كشفت شركة AirBnB لتأجير المنازل، النقاب عن 5 وجهات من المتوقع أن تزداد شعبيتها في العام 2023. ومن المثير للاهتمام، أن جميع المدن الخمس مفتوحة بالكامل للسياحة والاستمتاع بالطقس الدافئ على مدار العام. وهي كالتالي وفق ما نقله موقع Travel off Path المتخصص في السياحة والسفر:

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1. ملقة، إسبانيا

تعد ملقة جوهرة أندلسية تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي الوجهة الأولى للعام 2023 ضمن التصنيف.

2. سيدني، أستراليا

يبدو أن أستراليا قد وصلت إلى ذروة جديدة للشعبية في أعقاب إعادة فتحها أمام الزوار في يوليو 2022. وقد أدرجت AirBnB سيدني إلى جانب ملبورن ضمن وجهات السفر للعام 2023.

3. ملبورن، أستراليا

هي ثاني أكبر مدينة في أستراليا، ويكمن سحرها في شوارعها المليئة بالفن والمتاحف، ومساحاتها الخضراء الشاسعة التي توفر ملاذًا بعيدًا عن الازدحام.

4. أوكلاند، نيوزيلندا

بعد عزل نفسها عن بقية العالم خلال معظم فترة الأزمة الصحية، تخلصت نيوزيلندا أخيرًا من جميع القيود في سبتمبر 2022. وقد أدت هذه الخطوة إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب ودفعت شركات الطيران لاستئناف الرحلات التي تم تعليقها.

5. بانكوك، تايلاند

بعد الوصول إلى قمة القائمة في العام 2022، ظهرت العاصمة التايلاندية كخامس أكثر المدن التي يتم البحث عنها عبر AirBnB مع اقتراب العام الجديد. وتعد تايلاند الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى للعام 2023.